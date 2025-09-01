West Nile, al Moscati i primi 2 pazienti irpini infetti. Leone: nessun allarme Avellino, negli scorsi mesi i casi da fuori provincia

Ricoverati nell’Unità operativa di Malattie Infettive e Tropicali per probabile infezione da West Nile i primi due pazienti residenti in provincia di Avellino.

Il Direttore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive, Sebastiano Leone lancia un messaggio di rassicurazione alla popolazione: «Non c’è motivo di allarmarsi. La malattia circola di diversi anni, i casi sono sotto controllo e l’infezione, nella maggior parte dei casi, si presenta con sintomi lievi».

