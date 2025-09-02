Emergency si unisce alla Global Sumud Flotilla con la Life Support Offrirà supporto medico e logistico alle imbarcazioni partecipanti

Lo facciamo perché le imbarcazioni che partecipano alla Global Sumud Flotilla non trasportano soltanto aiuti umanitari, ma un messaggio inequivocabile: quando un governo blocca gli aiuti umanitari, commettendo un crimine di guerra, le persone hanno il diritto e il dovere di agire direttamente in modo non violento.

La Life Support avrà il ruolo di osservatore e offrirà supporto medico e logistico alle imbarcazioni partecipanti.

Quello che accade nella Striscia di Gaza da quasi due anni è inaccettabile.

Il nostro staff, che lavora nella Striscia in due centri sanitari nel governatorato di Khan Younis, racconta una situazione gravissima, mai vista prima.