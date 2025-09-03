Dorelan Avellino diventa ancora più grande: sabato l'inaugurazione Uno degli showroom più grandi della Campania in via Annarumma 53/65

Dorelan Avellino si fa ancora più grande. Il comfort raddoppia: lo Store Dorelan Avellino si amplia e diventa uno degli showroom più grandi della Campania. Un nuovo spazio elegante e accogliente, dove vivere un'esperienza magica alla scoperta del vero riposo Made In Italy. Vieni a scoprire novità esclusive in anteprima, materassi, letti e sistemi di riposo dal design innovativo, consulenza personalizzata per te e la tua famiglia, promozioni speciali di inaugurazione. Dorelan presenterà il nuovo Store di Avellino sabato 6 settembre (ore 17.30) in via Annarumma 53/65 per festeggiare insieme alla comunità la grande riapertura. Dorelan Avellino è ancora più grande, è ancora più vicino al cliente.