Azienda Consortile A4, Nargi si dimette: "Lascio, non posso dedicarmi appieno"

«Questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni da presidente dell’Azienda Consortile A4 delle Politiche sociali. E’ stata una scelta motivata dall’impossibilità di dedicarmi appieno, come merita un incarico tanto delicato ed importante, alla governance dell’Ambito che vede Avellino come capofila insieme ad altri 15 comuni nell’erogazione dei servizi agli utenti». E’ quanto dichiara l’ormai ex presidente del Consorzio, Laura Nargi, che ha già protocollato l’atto contenente le dimissioni.

«Avevo assunto la carica di presidente dell’Azienda Consortile – ricorda Nargi - in qualità di Sindaco del capoluogo, nel rispetto della legge e delle prescrizioni dell’Anac. Ora, dopo aver espletato atti urgenti e fondamentali per l’interesse dell’Azienda e degli utenti, ritengo opportuno di rimettere al Commissario prefettizio, Giuliana Perrotta, la scelta del nuovo Presidente. Si tratta – aggiunge – di un ulteriore gesto di responsabilità istituzionale e rispetto, tanto per i sindaci dell’ambito, quanto, soprattutto, per i centomila cittadini ricadenti nel bacino di riferimento».

«Le politiche sociali, rilanciate durante la mia gestione sindacale sotto la guida del direttore generale, Rodolfo De Rosa, rappresentano un settore cruciale della vita amministrativa della nostra città e della nostra provincia. Auspico, pertanto, che al vertice del Consorzio possa essere indicata una figura autorevole, competente ed in possesso del necessario equilibrio e delle opportune capacità di mediazione politica, affinché il lavoro avviato nell’ultimo anno possa proseguire nel solco già tracciato, nell’unico e solo interesse dei cittadini-utenti e degli operatori dei servizi sociali». – conclude Nargi -