Sorgenti a secco, anche stanotte comuni senz'acqua in Irpinia Ecco l'elenco

Ato Calore Servizi Spa comunica che a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, giovedì 4 Settembre, nelle seguenti zone del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi, di Gesualdo: Serbatoio Lappierti, contrada Ariella, contrada Carpignano, contrada Torre dei Monaci, contrada Otica, contrada Valli, Contra da Fontana Tassola, Contrada Maddalena, contrada Pescariello, contrada Lammie, contrada San Silvestro, Via Dante Alighieri, contrada Pozzo del Principe, contrada Sant’Elia, contrada Catauro, contrada Capo di Gaudio. Stessi disservizi nel Comune di Sant’Angelo Dei Lombardi dalle ore 22:00, di oggi, alle ore 06:00 di domani, giovedì 4 Settembre. Le zone interessate sono: Centro urbano, Carcere e zone limitrofe.

L'Alto Calore comunica

Si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani 4 Settembre, nei Comuni di: MUGNANO DEL CARDINALE PRATOLA SERRA MONTEFREDANE (FRAZIONE ARCELLA) ALTAVILLA Irpina (SERBATOIO GEMELLI) SANTA PAOLINA MONTEFUSCO Paternopoli, dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, giovedì 4 settembre. Le zone interessate dalla chiusura sono le seguenti: serbatoio Mattine a servizio del Centro abitato.