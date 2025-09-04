"Stop bolge infernali nei pronto soccorso rafforzando la medicina territoriale" Il manager Conte dell'Asl ospite di Punto di Vista: sinergia con Moscati e potenziamento dei servizi

Potenziamento della medicina e assistenza territoriale, sinergia con l'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, ricoveri e degenze più rapide, per decongestionare reparti e pronto soccorso sono solo alcuni dei punti del programma di Maria Concetta Conte nuovo manager dell'Asl di Avellino, che ad un mese dal suo insediamento lavora per rilanciare la sanità locale. "L'assistenza territoriale e la riorganizzazione dei pronto soccorso devono procedere di pari passo - spiega Conte ospite del direttore di Ottochannel Tv, Pierluigi Melillo -. Vanno potenziati i distretti di assistenza primaria, sono temi che tutte le Asl devono affrontare, sperando anche nei fondi del Pnrr che potranno sostenere questa azione".

Case di comunità, distretti, i presidi territoriali

Case di comunità, distretti, i presidi territoriali sono gli strumenti essenziali per garantire assistenza ai cittadini. "Sul nostro territorio di distretti ne abbiamo sei a cui si aggiungono presidi territoriali dove si fanno attività di assistenza primaria. Potenziando queste strutture con le case di comunità, si garantiscono al cittadino servizi essenziali per l'assistenza sanitaria. Senza dimenticare le strutture residenziali e quelle di riabilitazione"

Basta pronto soccorso come bolge infernali

"I cittadini possono fare riferimento a tutto questo ventaglio di proposte per l'assistenza evitando, in molti casi, di recarsi al pronto soccorso - spiega Conte -. Se vogliamo evitare che i nostri ps siano bolge infernali dobbiamo ridurre gli accessi, affidandoci ai percorsi di assistenza sul territorio. Molto spesso nei ps ci sono accessi per problematiche potrebbero essere affrontate altrove. Questa mentalità deve cambiare, e noi dobbiamo lavorare sinergicamente anche per promuovere una giusta cultura e mentalità di approccio al sistema sanitario pubblico".

Ricoveri più rapidi, degenze più brevi

Parlando degli ospedali di competenza dell'Asl e cioè quelli di Ariano e Sant'Angelo dei Lombardi Conte spiega: vanno velocizzati i ricoveri ma anche ridotti i tempi di degenza nei reparti così da snellire in maniera decisa le attese e decongestionare PS e reparti".

La sinergia con il Moscati

"Tra pochi giorni incontrerò il manager Germano Perito del Moscati per analizzare tutte le tipologie di richieste di accesso al PS del Moscati. Sarà una analisi efficace per calibrare e potenziare i servizi di assistenza della medicina territoriale, per fornire i servizi utili e richiesti dai cittadini".