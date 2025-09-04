Asl Avellino: controlli nella filiera ittica, focus del dipartimento prevenzione Evento fomativo nell'aula magna dell'ospedale Frangipane-Bellizzi ad Ariano Irpino

Il sistema dei controlli in materia di igiene e sicurezza alimenti nella filiera ittica è al centro dell’evento formativo promosso dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Avellino.

Il corso dal titolo “Filiera Ittica - Stato dell’arte dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali specifiche di settore” si terrà venerdì 5 settembre nell’aula Magna del presidio ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino e vedrà la partecipazione di esperti del settore impegnati a vario titolo nella filiera dei prodotti ittici, dall’allevamento fino alla vendita e consumo, a garanzia della sicurezza alimentare.

La filiera ittica in Italia rappresenta un settore molto complesso e fortemente influenzato dalle modifiche normative a livello europeo

Ma non solo, anche dall’aumento considerevole del consumo pro-capite negli ultimi anni, dalla progressiva diminuzione della materia prima italiana e dal conseguente sempre maggiore approvvigionamento internazionale del prodotto ittico pescato o di allevamento.

Tali implicazioni la rendono una delle filiere alimentari più complesse dal punto di vista igienico-sanitario, economico e sociale.

Il corso mira a formare i tecnici del settore, in applicazione al Regolamento (UE) 2017/625 a garanzia della sicurezza alimentare, in relazione ai rischi legati all’uso degli additivi, alla non corretta applicazione della normativa vigente e ai cambiamenti climatici in corso, anche attraverso la discussione di casi pratici.

L’evento è accreditato dal Provider Asl Avellino per il rilascio di 8 crediti Ecm e destinato a medici veterinari, medici igienisti, specialisti ambulatoriali di settore, biologi, tecnologi alimentari, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, liberi professionisti e tecnici esperti di settore.