Scuola, si parte in anticipo all'Amabile: tutti tra i banchi lunedì 8 settembre All'Ite Amabile in classe con una settimana di anticipo

Scuola, si torna tra i banchi. La data fissata in Campania è quella del 15 settembre. Ma c'è chi rientra in classe prima ad Avellino, come gli studenti e docenti dell'Ite Amabile di Avellino, dove l'anno scolastico si aprirà lunedì 8 settembre. “Una delle difficoltà che abbiamo – spiega la dirigente scolastica Antonella Pappalardo – e’ quella legata alla gestione della settimana corta con 32 ore spalmate su 5 giorni, di qui la necessità di partire l’8 settembre con una serie di attività che proseguiranno nel corso dell’anno così da consentire di recuperare 66 ore”.

Al Mancini tutti a scuola l'11 settembre

Si parte in anticipo anche al liceo scientifico Mancini, dove l’anno scolastico si aprirà l’11 settembre, con una manifestazione dedicata ai ragazzi delle altre classi al Carcere Borbonico, con la partecipazione della dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino Fiorella Pagliuca.

Le nomine dei docenti

Proseguono, intanto, le operazioni di nomina dei docenti per garantire il ritorno tra i banchi con organici al completo. Sono circa 200 gli insegnanti di sostegno riconfermati grazie alla possibilità garantita dal Ministero di dare continuità didattica ai ragazzi con diversa abilità, dietro richiesta da parte delle famiglia. Mentre gli incaricati dovrebbero essere circa 600.

Nuove regole e divieti

Tra le novità del nuovo anno scolastico il divieto, esteso alle scuole superiori, di usare gli smartphone in classe. Il divieto era già stato definito lo scorso anno per gli allievi di primaria e secondaria di primo grado. Sarà possibile, invece, continuare a usare computer, tablet e lavagne digitali.