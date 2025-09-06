Carovana della pace: tappa da Avellino, ecco il programma Peace at work. L'Italia del lavoro costruisce la pace

"La pace non è solo assenza di guerra, ma si costruisce ogni giorno, in famiglia, nei luoghi di lavoro, dentro le comunità educate al rispetto, alla solidarietà e alla non violenza".

E' lo slogan che accompagna la XV tappa della carovana della pace in programma ad Avellino il prossimo 17 settembre.

"Nel popolare quartiere di borgo ferrovia, un vento di pace, attraverso un articolato programma che prevede dalle ore 17.00:

Visita al murale della pace nella chiesa di San Francesco d'Assisi, la pace sotto assedio: poetesse a confronto "reading letterario tematico", cinque minuti con... interventi delle associazioni cittadine e della rete Irpinia pace e disarmo, intervento conclusivo del vice presidente nazionale delle Acli Pierangelo Milesi. Ore 20.00: binari della pace: parole in musica. Concerto dei Cantautorando.

Iniziativa firmata "Peace at work. L'Italia del lavoro costruisce la pace. Acli. Ministero, dipartimento per le politiche sociali del terzo settore e migratorie con il patrocinio di ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della conferenza episcopale italiana, rete italiana pace e disarmo, fondazione perugiassisi per la cultura della pace. Progetto realizzato con finanziamento ministeriale concesso per l'anno 2024.