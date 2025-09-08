Uniamoci per l'Acqua: è stato di crisi idrica, bene l'iniziativa di Montefredane Il comitato Uniamoci per l'Acqua accoglie "con favore" la delibera del Comune di Montefredane

Il comitato Uniamoci per l'Acqua accoglie "con favore" la delibera del Comune di Montefredane (Avellino), che chiede alla Regione Campania lo stato di crisi idrica e al governo il riconoscimento dell'emergenza in Irpinia. "È un atto importante, il primo - ricorda il comitato - che traduce la protesta dei cittadini in un documento ufficiale. A Montefredane si sono già aggiunti altri due comuni, Santa Paolina e Paternopoli, che hanno deliberato nello stesso senso: un segnale che deve diventare un fronte unitario di tutto il territorio. Proprio per questo, invitiamo tutti i sindaci della provincia di Avellino a seguire l'esempio, approvando nei prossimi giorni delibere che non si limitino a parlare di emergenza, ma riconoscano la natura strutturale della crisi idrica che viviamo Solo così la richiesta al governo sarà forte, chiara e difficilmente eludibile". Inoltre, prosegue il comitato, "chiediamo a tutti i primi cittadini di essere presenti il ??10 settembre, ad Avellino, all'incontro con il sottosegretario Morelli all'Alto Calore Servizi. Lì non serve una passerella: servire la compattezza del territorio, sindaci e cittadini insieme, per ottenere finalmente risposte concrete". "I dati Istat 2022 - concludono Uniamoci per l'Acqua - certificano che in provincia di Avellino va perso oltre il 54% dell'acqua immessa in rete: il problema non è la mancanza della risorsa, ma una rete colabrodo che disperde più della metà dell'acqua potabile. L'emergenza serve a tamponare con autobotti e interventi straordinari, ma senza un piano nazionale ed europeo di rifacimento delle reti il ??problema resterà intatto. L'acqua è un diritto: non chiedere misure tampone, ma soluzioni vere e strutturali".