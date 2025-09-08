Avellino: addio alle installazioni degli ombrelli colorati in via Nappi La ditta incaricata ha smontato la tanto discussa installazione artistica

L'estate sta finendo e con essa anche l'opera artistica montata il 10 luglio scorso, che tanto ha fatto discutere. Gli ombrelli colorati appesi lungo la strada del centro storico, che hanno creato un effetto pittoresco e, dunque, anche molto instagrammabile, hanno comunque diviso la popolazione.

C'era, appunto, chi ha accolto positivamente la street art, immortalando con foto e video il tetto colorato di ombrelli e chi invece l'ha vissuta con ansia e preoccupazione per tutta l'estate, perché bastava un soffio di vento per farli staccare e farli volare ovunque, con il rischio di colpire passanti o danneggiare le auto. Ad ogni modo, la ditta proprio oggi pomeriggio hasmontato tutti gli ombrelli, quelli che ovviamente erano rimasti appesi.