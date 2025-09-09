Provocazione, Don Pasquale: la vocazione è coraggio e speranza, vi spiego perchè Domani alle 18 il parroco del Duomo incontra la stampa per presentare l'iniziativa

La rivoluzione della speranza e della vocazione diventa atto di coraggio. Ad Avellino sarà tempo di festa l'ordinazione di Alessandro, nuovo giovane sacerdote della Diocesi guidata da Arturo Aiello. "In un tempo segnato da incertezze e grandi cambiamenti, scegliere di diventare sacerdote è molto più che un atto religioso: è una scelta coraggiosa, quasi rivoluzionaria. È proprio questo il cuore della manifestazione “Provocazione”, in programma domenica 14 settembre, un evento pensato per celebrare il sacerdozio di Alessandro e invitare tutta la comunità a riflettere su valori autentici e sull’importanza della vocazione nella società di oggi". Spiega don Pasquale Iannuzzo parroco del Duomo, da sempre impegnato in iniziative importanti per la crescita spirituale e sociale della comunità.

"L’iniziativa vuole essere un messaggio forte: la fede non è solo qualcosa di personale, ma può diventare una spinta al rinnovamento, un’occasione per guardare al futuro con occhi nuovi e con maggiore speranza - -spiega il prelato -.

In preparazione all’evento, Don Pasquale Iannuzzo incontrerà la stampa mercoledì 10 settembre alle ore 18.00, presso la chiesa cattedrale, per presentare alla stampa il significato profondo dell’iniziativa. Durante l’incontro, verranno spiegati i contenuti della manifestazione e il messaggio che si vuole trasmettere alla città. “Provocazione” sarà quindi più di una semplice celebrazione: sarà un momento di condivisione, di riflessione e di festa per tutta la comunità. Un’occasione per riscoprire il valore della vocazione come segno dei tempi e per lasciarsi provocare da una scelta che, oggi più che mai, parla di coraggio, fede e futuro.