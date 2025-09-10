Scuola al via, il commissario vara il piano per la sicurezza degli alunni Previsti nuovi attraversamenti pedonali nei pressi degli istituti scolastici

Il Commissario Straordinario del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta, ha avviato un piano di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, con stanziamenti di bilancio 2025 derivanti dai proventi del Codice della Strada, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la viabilità sul territorio.

Tra gli interventi previsti, particolare attenzione è stata rivolta alla protezione dei più piccoli, grazie alla prevista realizzazione, compatibilmente alle caratteristiche della strada, di nuovi attraversamenti pedonali rialzati in prossimità delle scuole e la messa in messa in sicurezza di alcuni passaggi pedonali. Nei prossimi giorni si darà corso all'inizio dei lavori per migliorare la visibilità dei pedoni e per indurre gli automobilisti a moderare la velocità nei pressi dei plessi scolastici.

I punti più critici sono stati individuati a seguito delle segnalazioni pervenute al Comune e ad un attento presidio da parte della Polizia locale che ha analizzato le aree di maggiore afflusso e potenziale pericolo per i pedoni più piccoli e l’esigenza di rendere i bambini più visibili agli automobilisti, incentivando così una guida più prudente nelle aree scolastiche.