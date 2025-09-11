Piandedosi al Don Milani di Ariano: scuola simbolo della legalità in Campania "Orgoglioso di aver inaugurato l'anno scolastico proprio in Irpinia, la mia terra"

E’ stata la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo don Lorenzo Milani di Ariano Irino, Filomena Colella ad accogliere il ministro dell’interno Matteo Piantedosi, insieme alle massime autorità civili e militari della provincia di Avellino e ai sindaci del territorio. Una festa dell’accoglienza nel segno della legalità con un chiaro messaggio: l'auspicio di un futuro che possa essere migliore.

"L'augurio è quello classico, tradizionale, ma è quello più sentito. Ogni inizio - ha detto Piantedosi - segna una proiezione nel futuro, quindi si rinnova un impegno per i ragazzi, verso un futuro che tutti auspichiamo sia migliore per loro e noi stessi.

Come ha ribadito il presidente della repubblica Sergio Mattarella, la scuola è legalità, qui si impara a vivere in una società nel rispetto delle regole e del prossimo".

Per il ministro è stato un lieto ritorno nella sua terra. "Orgoglioso di aver inaugurato l'anno scolastico proprio qui in Irpinia, vengo da una famiglia di operatori della scuola, quindi per me è il contesto ideale".

Organizzazione curata nei minimi dettagli. L'emozione della dirigente scolastica Filomena Colella: "Siamo davvero onorati della presenza del ministro Piantedosi. Ci ha meravigliato tanto per aver accolto con piacere il nostro invito ad essere presente all'inaugurazione del nuovo anno scolastico.

La scuola è vicina alle istituzioni, per noi questo è un segno di grande incoraggiamento, perchè riteniamo che ci debba essere un dialogo continuo, costante tra le istituzioni e le scuole".

E oggi pomeriggio la seconda tappa del ministro sempre ad Ariano Irpino. Sarà proprio Piantedosi ad inaugurare la diciassettesima edizione del meeting le due culture a Biogem. Evento in programma fino al prossimo 14 settembre nella sede di Camporeale. Tema principale quest'anno: l''intelligenza umana. Qui l'intero programma.