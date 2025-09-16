"Buona strada ragazzi: affrontate quest’anno con curiosità, coraggio e amicizia" La lettera del vescovo di Ariano Melillo agli studenti

Nuovo anno scolastico, sono migliaia i ragazzi in Irpinia alle prese con le nuove attività e il vescovo di Ariano Irpino, Monsignor Serio Melillo, ha deciso di scrivere ai giovani una missiva, per augurare loro un buon inizio.

"Cari ragazzi, inizia un nuovo anno scolastico, e so che non sarà sempre facile. Ci saranno giorni di fatica, momenti di incertezza e sfide che sembrano più grandi di voi. In un tempo, nel quale il mondo ci mostra prove pesanti: guerre, migrazioni, crisi come quelle in Ucraina o a Gaza ci ricordanoquanto sia fragile la pace. Ma proprio adesso cresce la speranza: anche nei gesti piccoli, nella cura reciproca e nell’attenzioneagli altri possiamo fare davvero la differenza.

La vita è avventura e corsa

La Scrittura ci ricorda: “Non temere, perché io sono con te” (Isaia 41,10). Pier Giorgio Frassati scriveva: “La vita non è un riposo, ma un lavoro, un’avventura, una corsa”. Ultimo canta: “Mi mancano tutti quei tuoi particolari” – perché sono i dettagli, le piccole attenzioni verso gli altri, a rendere la vita e la scuola più belle. E i Coldplay ci ricordano: “Lights will guide youhome” (Le luci ti guideranno a casa) – le luci della passione, della speranza e della fiducia vi guideranno sempre, anche nei momenti difficili.

Curiosità e amicizia nelle vostre sfide

Affrontate quest’anno con curiosità, coraggio e amicizia. Non abbiate paura di sbagliare, di chiedere aiuto o di mettervi in gioco in un rapporto fecondo con i vostri insegnanti, fatto di ascolto e vicinanza. Ogni passo che fate, anche piccolo, conta. Ogni gesto di bontà è una luce che resiste all’oscurità e può illuminare la strada anche per gli altri. Buona strada! Con affetto e benedizione Sergio Melillo Vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia".