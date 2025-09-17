Giornata nazionale per la sicurezza delle cure: il Moscati accende i riflettori World Patient Safety Day quest’anno è dedicata in particolare al neonato e al bambino

In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, che si celebra il 17 settembre in concomitanza con la Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti (World Patient Safety Day) e che quest’anno è dedicata in particolare al neonato e al bambino, l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino mette in campo una serie di iniziative volte a sensibilizzare la comunità e a ribadire il proprio impegno costante a tutela della salute delle fasce più fragili.

Domani sera, la Città ospedaliera di Avellino e il plesso Landolfi di Solofra saranno illuminati di arancione, colore simbolo della giornata, per richiamare l’attenzione sul valore universale della sicurezza delle cure.

L’Azienda ha inoltre dedicato un numero speciale del proprio web magazine ContrAppunti agli approfondimenti sul tema, raccontando tutte le azioni che mette in campo per garantire non solo la sicurezza del bambino, ma anche della madre, attraverso un percorso nascita che si sviluppa dal momento preconcezionale fino all’età pediatrica. Un impegno che si concretizza con protocolli, buone pratiche cliniche, percorsi assistenziali strutturati e costante aggiornamento del personale sanitario.

Le iniziative proseguiranno sul piano della comunicazione, con una serie di videointerviste ai direttori delle unità operative del Dipartimento Materno-infantile pubblicate sul sito internet e sulla pagina social aziendale, che offriranno al pubblico un racconto diretto e approfondito delle attività e delle misure adottate per rendere sempre più sicure le cure in ogni fase dello sviluppo del bambino.

Al seguente link è già possibile visualizzare il numero dedicato di ContrAppunti, con l’editoriale del Direttore generale dell’Azienda Moscati, Germano Perito, e le videointerviste ai primari Mario Ardovino, Sabino Moschella ed Eduardo Ponticiello: https://aornmoscati-webmagazine.it/.