Azienda Consortile A04: il sub commissario Padovano nominato presidente Avellino, la nomina, decisa dalla Commissaria Giuliana Perrotta

Il sub commissario del Comune di Avellino, Onofrio Vito Padovano, è stato nominato presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda Speciale consortile A04. La nomina, decisa dalla Commissaria Giuliana Perrotta, avviene a seguito delle dimissioni e della successiva decadenza dell’ex Sindaca Laura Nargi. Padovano, nato a Monopoli il 16 gennaio 1978, è Viceprefetto Vicario dal luglio scorso e ha maturato esperienza in varie Prefetture italiane, tra cui Brescia, Bari, Bergamo e Brindisi. È giunto in Irpinia il 2 luglio per assumere il nuovo incarico. La nomina rientra nell’opera di razionalizzazione delle partecipazioni comunali e nella riorganizzazione dei servizi promossa dalla struttura commissariale, un obiettivo già perseguito in passato dall’ex Sindaca Nargi. L’A04 rappresenta il braccio operativo del Piano di Zona sociale, con competenze che coprono la Valle Caudina, la media Valle del Sabato e il capoluogo Avellino.