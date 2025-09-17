Avellino, Asl: fuori servizio il centralino per le prenotazioni per le visite In alternativa sono disponibili le prenotazioni presso le farmacie del territorio provinciale

di Paola Iandolo

Prenotare una visita medica all'Asl di Avellino rischia di diventare un'odissea: al momento non c'è neppure la possibilità di prenotarla al telefono, in quanto il servizio del CUP è fuori uso si da numero fisso che da cellulare. Una situazione paradossale per un servizio fondamentale rivolto ai cittadini di una provincia con un'età media alta e dove i servizi medici dovrebbero essere efficienti e puntuali.

Il servizio di prenotazione - al momento - è disponibile nelle farmacie, dopo il pagamento di due euro, del territorio provinciale. L'alternativa alle prenotazioni delle visite mediche tramite il cellulare sono rappresentate dalle app tramite il portale salute del cittadino o l'app Campania in salute della regione Campania, da cui si accede tramite lo speed. Un servizio non facilmente raggiungibile per gli utenti anziani.