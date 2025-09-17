Avellino: lavori fermi a rampa San Modestino, l'ira di residenti e artigiani Appello alla commissaria Perrotta: si faccia chiarezza sui tempi dell'intervento...

Lavori fermi, strada chiusa. E residenti e artigiani intrappolati tra polvere e disagi. Che succede a rampa San Modestino ad Avellino?

Se lo chiedono da giorni abitanti e commercianti di questo pezzo di centro storico che vivono ormai da anni un inferno. Gli ex amministratori comunali avevano assicurato che il problema degli allagamenti lungo la strada che collega il Duomo a via Circumvallazione era stato finalmente risolto. Ci fu anche un ex sindaco che in giacca e cravatta si immportalò con un video davanti al cantiere annunciando: "Mai più allagamenti". Ovviamente, non è stato così.

Ora dalla settimana scorsa è stato attivato il nuovo cantiere per un intervento che sembra molto complesso ma si spera risolutivo. Peccato che da venerdì scorso i lavori si siano improvvisamente fermati.

Che succede? Se lo chiedono artigiani e residenti della zona che vivono un incubo. Tra l'altro parliamo di un'arteria strategica per il collegamento tra il centro città e alcuni plessi scolastici.

La speranza è che la commissaria Giuliana Perrotta possa chiarire il caso e consentire a questo pezzo di città di tornare ad una vita almeno decente.