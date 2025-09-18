Avellino, sarà Natale a costo zero: Le 5 linee guida del Commissario Perrotta Le scelte e la delibera

Conti in rosso in Comune, ad Avellino sarà un Natale nel segno del contenimento della spesa. Con una delibera ad hoc il commissario prefettizio Giuliana Perrotta ha messo a punto i criteri per la manifestazione “Natale ad Avellino 2025”.

La premessa è chiara: nessun euro dovrà uscire dalle casse comunali. Ogni spesa sarà coperta da finanziamenti esterni, da procurarsi sul mercato o tra i privati, senza aggravio per l’Ente.

La spending review

In perfetta linea con l'azione di spending review imposta dal dissesto politico che, lo scorso luglio, portò all’uscita di scena della sindaca Laura Nargi e all’arrivo del commissario, si sceglie un Natale senza costi, che non rischi di pesare ulteriormente sulle casse in rosso di Piazza Del Popolo.

Cinque le direttrici imposte agli uffici:

Ecco, nel dettaglio, quali sono gli indirizzi in base ai quali gli uffici comunali si dovranno muovere. Si tratta di cinque linee guida:

1) fornire la città di allestimenti luminosi, cercando di valorizzare più aree con un progetto organico di luminarie artistiche e installazioni luminose, pensate per creare un’atmosfera natalizia;

2) organizzare attività culturali di differenti tipologie, coinvolgendo risorse del territorio, sia con eventi diffusi nei quartieri e nelle piazze principali (Piazza Libertà, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Amendola, Villa Comunale, etc), con concerti, spettacoli teatrali, laboratori per bambini, animazione di strada e attività per famiglie, che con un ciclo di eventi culturali (mostre, cineforum, rassegne musicali e teatrali) ospitati presso l’Eliseo, il Teatro Gesualdo, Villa Amendola od altre strutture;

3) organizzare attività relative al patrimonio culturale della città, riprendendo e potenziando le attività turistico-culturali attraverso aperture straordinarie di siti cittadini, visite guidate tematiche e percorsi enogastronomici correlati;

4) coinvolgere privati nella organizzazione di allestimenti/eventi (es. tradizionale Mercatino di Natale in Piazza della Libertà, con chalet dedicati ai prodotti tipici, artigianato e specialità gastronomiche locali e nazionali), da selezionare tramite Avviso Pubblico, per la gestione del Mercatino e di attività collaterali, mettendo a disposizione le 25 casette di proprietà dell’Ente e il patrocinio con relativo uso del suolo pubblico secondo i vigenti regolamenti;

5) garantire la diffusione promozionale degli eventi con misure agevolative e l’utilizzo dei canali istituzionali.