Avellino, al Malzoni Hospital un'app per aggiornare i familiari dei pazienti Curare e rassicurare con l'app che aggiorna in tempo reale i familiari dei pazienti

Un nuovo sistema di comunicazione trasparente per l’utenza , fruibile tramite smartphone o altri device, che ha come obiettivo principale quello di alleviare l’ansia dell’attesa in caso di intervento chirurgico. Un passo in più per avvicinare la sanità ai cittadini.

Per il Prof. Mario Malzoni tale iniziativa consente “un utilizzo migliore delle risorse sanitarie per una sanità più vicina alle esigenze della persona”. Rivoluzione digitale al Malzoni Research Hospital dove tra pochi giorni sarà possibile seguire il percorso operatorio dei pazienti direttamente su smartphone o tablet, scansionando con il proprio dispositivo un QR Code collegato al codice identificativo del ricovero.

Il QRcode

Tale QR code, strettamente personale, verrà fornito al paziente che potrà condividerlo a propria discrezione con i familiari, garantendo pertanto la ricezione di informazioni in tempo reale durante le diverse fasi del ricovero ma nel pieno rispetto della privacy. Un aggiornamento live e costante fornito per garantire serenità in un momento delicato per il degente e i suoi cari. Insomma grazie alla nuova funzione sarà possibile visualizzare le diverse fasi del percorso chirurgico, dal Reparto alla Sala preparazione, accesso in Sala Operatoria e le immediate fasi del post operatorio (Sala Risveglio, eventuale Terapia Intensiva, ritorno in Reparto).

Alleviare l’ansia per l’attesa, umanizzare l’assistenza

La condivisione dei tempi del percorso chirurgico ha molteplici finalità: comunicazione e trasparenza verso i pazienti, alleviare l’ansia per l’attesa e avvicinare la struttura al paziente.



Sempre più pazienti da altre regioni

“Nel reparto da me diretto abbiamo il 65% di pazienti provenienti da fuori Regione (dati del 2024) - spiega il professore Mario Malzoni, ginecologo responsabile del Reparto di Chirurgia Pelvica Avanzata del Malzoni Research Hospital di Avellino-. Molte pazienti provengono dal Centro/Nord Italia, spesso anche dall’Estero. Un dato che attesta la netta inversione di tendenza rispetto alla migrazione sanitaria che spesso vede protagoniste le regioni del mezzogiorno. Richieste di assistenza che aumentano e a cui dobbiamo saper rispondere con una maggiore efficienza dei servizi.

Care Map consentirà ai parenti e familiari lontani di poter essere costantemente aggiornati sul percorso clinico e sull’intervento chirurgico in atto”.

L'informatizzazione delle cartelle cliniche

“Avere a disposizione uno strumento che traccia il percorso del paziente, nella fase più delicata della sua degenza è, a mio avviso, una iniziativa molto utile oltre a rappresentare un elemento tangibile di una maggiore umanizzazione della sanità. L’ iniziativa è stata fortemente voluta dal management della struttura e la cui realizzazione è stata estremanente rapida proprio grazie alla presenza di una cartella clinica gia’ completamente informatizzata – conclude il professore Mario Malzoni –“.