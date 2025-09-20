Avellino, Settimana Europea della Mobilità sostenibile: le strade chiuse domani Da via Dorso a Piazza Aldo Moro stop al transito delle automobili

di Paola Iandolo

Il Comando di Polizia Municipale di Avellino ha disposto, con ordinanza n. 535/R.O., la chiusura al traffico di diverse strade cittadine per domani, domenica 21 settembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

L’ordinanza prevede il blocco della circolazione di tutti i veicoli non adibiti al servizio pubblico all’interno di un’area delimitata da via Dorso, via Marconi, via Cristoforo Colombo, via Esposito, piazza Aldo Moro, via S. Mancini, via Mazsas, via Partenio, piazza Garibaldi, via De Sanctis, corso Europa e via Roma.

Sono esentati dal divieto i veicoli di residenti o proprietari di box/garage all’interno dell’area interessata, i veicoli al servizio di persone con mobilità ridotta muniti di apposito contrassegno, i taxi, i veicoli N.C.C., quelli delle forze di polizia e della Polizia Municipale, nonché i mezzi di soccorso, emergenza e quelli impiegati da medici e veterinari in visite urgenti a domicilio.

Il provvedimento sarà attuato con l’apposizione della segnaletica stradale prevista, e la Polizia Municipale vigilerà sul rispetto dell’ordinanza. L’atto annulla qualsiasi precedente disposizione in materia. La violazione delle prescrizioni è punita ai sensi del Codice della Strada, e contro il provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. della Campania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.





