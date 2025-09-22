Al Moscati in pediatria e Tin la bandiera per Gaza: è una catastrofe umanitaria Avellino medici e sanitari insieme per cure e assistenza per i bambini vittime del genocidio

Anche l’Azienda ospedaliera Moscati ha voluto esprimere vicinanza e sostegno alla mobilitazione per Gaza. Stamattina, nel corso di un convegno organizzato dall’Unità operativa di Terapia Intensiva, il Direttore generale, Germano Perito, ha aperto i lavori proprio con una digressione sul tema, ringraziando i tanti operatori sanitari per aver scelto di manifestare la propria vicinanza morale alla mobilitazione senza creare disagi agli utenti e garantendo tutti i servizi.

Animati da questo stesso spirito di partecipazione, medici, infermieri e Oss delle Unità operative di Pediatria e di Neonatologia hanno esposto simbolicamente la bandiera della pace, per sottolineare l’urgenza di garantire libero accesso a farmaci, trattamenti e assistenza sanitaria a tutti i piccoli pazienti. Il messaggio è forte e inequivocabile: ogni bambino, ovunque nel mondo, ha diritto a cure e protezione, senza discriminazioni né ostacoli. La salute dei più fragili deve essere difesa come valore universale e come dovere che non conosce confini