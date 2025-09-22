La danza contemporanea conquista l’Irpinia con RA.I.D Festivals 2025 Dal 28 settembre al 22 novembre una rassegna diffusa tra Avellino, Solofra, Montefusco e Mercogliano

Domani il Circolo della Stampa di Avellino ospiterà la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di RA.I.D Festivals – Rassegna Interregionale Danza, progetto diffuso che dal 28 settembre al 22 novembre 2025 porterà la danza contemporanea e le arti performative nei luoghi più suggestivi della provincia di Avellino: il Teatro Partenio e lo Spazio Arena di Avellino, Piazza San Michele e Palazzo Orsini di Solofra, il Castro di Montefusco e il Teatro 99 Posti di Mercogliano. La rassegna, divenuta punto di riferimento per la scena coreutica contemporanea del Mezzogiorno, sarà presentata da Nicola Moretti, sindaco di Solofra, e Maria Teresa Scarpa, direttore artistico di RA.I.D Festivals, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e ai partner che sostengono il progetto. L’incontro con la stampa sarà l’occasione per illustrare in anteprima il programma 2025, le nuove collaborazioni e i progetti speciali che rafforzano la vocazione del festival a creare reti tra territori, linguaggi artistici e comunità.