La Madonna che protegge Avellino e il dono di Don Mario alla città Realizzata dal maestro Vallifuoco l'icona Sub Tuum Presidium rappresenta la Vergine e Il Bambino

E' il dono di Don Mario Cucciniello, uno dei nuovi tre preti ordinati da monsignor Arturo Aiello, per la città di Avellino. Opera d'arte del Maestro Vallifuoco, è stata pensata e realizzata per donare un segno della prima messa officiata da don Mario, nel Santuario del Santissimo Rosario del Corso Vittorio Emanuele. "Una scelta quasi scontata – spiega don Mario -. Abbiamo scelto di calare la nostra Madonna nella città. Come si vede, le quinte perimetrali dell'icona, sono le bellezze del nostro capoluogo e non solo. Ci sono le mura longobarde e il Duomo, i palazzi del centro antico, in quelle tinte a noi così care come il rosso pompeiano e il giallo paglierino, ma anche il monastero di Montevergine. "Sub Tuum Presidium". Abbiamo voluto dare questo titolo per ricordare la grande forza e bellezza della protezione divina della Madonna". Don Mario porterà in dono questa immagine anche al commissario prefettizio, così da lasciarla nell'ufficio di chi guiderà, anche in futuro, il capoluogo nelle difficili sfide del tempo presente.

La rivoluzione della bellezza

"L'idea elaborata insieme era quella di realizzare una Madonna con lo sfondo della Città di Avellino, perchè ci sia un ritorno rigenerato al senso del bello e di una umanità autentica. L'opera è intotolata "Sub tuum presidium" ossia "Sotto la tua protezione", che corrisponde all'inizio di una delle più antiche preghiere cristiane. Mi piace pensare che l'agorà cittadina possa tornare ad essere luogo di scambio culturale, etico e spirituale." Una rivoluzione gentile, un ritorno al bello quello auspicato dal giovane parroco che ama l'arte. "Credo che valorizzare i nostri artisti sia un dovere - spiega -. La nostra terra è ricca di bellezza e arte. Patrimoni da non disperdere e valorizzare".