Gengaro: "Singolare che nessun irpino sia ai vertici di Moscati e Alto Calore"

"L'assemblea dell'Alto Calore ha eletto la professoressa Alfonsina De Felice alla sua presidenza, figura autorevole e di notevoli competenze e capacità. Nel salutare e ringraziare l'avvocato Antonello Lenzi, galantuomo d'altri tempi, auspico che il primo obiettivo della nuova governance sia la salvaguardia della gestione pubblica della risorsa acqua, senza vessare le tasche dei cittadini. Infine, una amara riflessione riguarda il nostro ruolo in Regione Campania. È singolare che nessun irpino sia ai vertici della A.O. Moscati o all'Alto Calore spa. Si assiste inermi ad un fenomeno di abbandono delle aree interne a vantaggio di quelle costiere, anche in termini di selezione delle classi dirigenti": così l'esponente del Partito Democratico Antonio Gengaro in una nota ufficiale.