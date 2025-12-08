Avellino, il ministro Piantedosi sui social: ma che splendida serata al Gesualdo Il post sui social

"Splendida serata al Teatro Comunale Carlo Gesualdo di Avellino. Le note della Banda musicale della Polizia di Stato hanno creato un momento autentico di musica e comunità. L’iniziativa, promossa dal Comune di Avellino anche in una fase delicata di commissariamento, ha voluto dare un segnale chiaro alla città: le Istituzioni sono presenti, vicine, attive. È emerso con forza il valore del dialogo tra Polizia di Stato, cittadini e Istituzioni, con un messaggio semplice e concreto: legalità e sicurezza passano anche attraverso la cultura. In vista delle Festività, la musica ha unito la comunità e rafforzato il senso di partecipazione e condivisione". Così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sulla sua pagina Facebook.