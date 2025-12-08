Avellino, il ministro Piantedosi sui social: ma che splendida serata al Gesualdo

"Splendida serata al Teatro Comunale Carlo Gesualdo di Avellino. Le note della Banda musicale della Polizia di Stato hanno creato un momento autentico di musica e comunità. L’iniziativa, promossa dal Comune di Avellino anche in una fase delicata di commissariamento, ha voluto dare un segnale chiaro alla città: le Istituzioni sono presenti, vicine, attive. È emerso con forza il valore del dialogo tra Polizia di Stato, cittadini e Istituzioni, con un messaggio semplice e concreto: legalità e sicurezza passano anche attraverso la cultura. In vista delle Festività, la musica ha unito la comunità e rafforzato il senso di partecipazione e condivisione". Così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sulla sua pagina Facebook.
Il post sui social
