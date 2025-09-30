Avellino, miracolo di solidarietà salva neonato: consegnato farmaco salvavita A consegnare il farmaco tempestivamente una rete efficace

La Direzione Sanitaria del Malzoni Research Hospital esprime la più profonda gratitudine a tutto il personale dello SCFM di Firenze e dell’Unità Produttiva Agenzia Industrie Difesa per aver prontamente organizzato, con l’ausilio del personale dell’Ufficio Distribuzione Farmaceutica, la consegna di un farmaco salvavita per un nostro piccolo paziente: un neonato affetto da una malattia rara, nato presso la nostra struttura.

La sinergia

Grazie a questo gesto di sinergia e unione è stato possibile dare una possibilità concreta di cura e di vita.

Cillo: la medicina da sola non basta

Come sottolinea la Dott.ssa Francesca Cillo, Direttore Sanitario del Malzoni Research Hospital: “La medicina, da sola, non basta: per salvare una vita servono collaborazione, fiducia reciproca e l’impegno corale di più persone che scelgono di unire le forze per un unico grande obiettivo: il bene del paziente.”

La solidarietà

«Noi siamo al servizio della collettività – afferma il Colonnello Arcangelo Moro, Comandante SCFM di Firenze – per assistere i pazienti, e questo è un nostro dovere!»

La rete

Un esempio straordinario di rete, responsabilità e umanità, che ci ricorda quanto la cura sia sempre una missione condivisa.