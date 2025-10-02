Acqua perduta: sindaci e comunità a confronto sulla crisi idrica Domani, giovedì 3 ottobre alle ore 18:00 appuntanento a Rione Mazzini ad Avellino

Dopo il percorso avviato lo scorso marzo con l’iniziativa “Acqua Siamo Noi”, Legambiente Avellino, Arci Avellino e Libera Avellino invitano associazioni, istituzioni e cittadini ad incontrarsi per affrontare insieme la grave crisi idrica che da anni colpisce Avellino e la sua provincia.

Domani, giovedì 3 ottobre alle ore 18:00, presso il Campus TamTam nel quartiere di Rione Mazzini, ad Avellino si terrà l’incontro pubblico “Acqua Perduta”, un momento di confronto che ha l’obiettivo di discutere le cause strutturali delle dispersioni lungo le reti idriche, i disservizi sempre più frequenti e la necessità

di una gestione trasparente, partecipata e sostenibile.

L’iniziativa si inserisce nel cartellone di Festambiente Meridiana, il festival tra Avellino, Atripalda e Mercogliano organizzato da Legambiente Avellino.

“La presenza dei sindaci è decisiva - sottolineano gli organizzatori - solo una posizione chiara e unitaria delle amministrazioni locali potrà ridare forza a un percorso condiviso che miri a restituire ai cittadini il diritto dell’acqua e a garantire una gestione responsabile e solidale di questa risorsa vitale”.