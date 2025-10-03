Emergency in piazza ad Avellino per sostenere un suo medico a Gaza Un gesto di solidarietà per dire no alla guerra e sostenere l'emergenza sanitaria

Per celebrare la giornata del dono, dal 3 al 5 ottobre Emergency sarà ad Avellino al Corso Vittorio Emanuele (Bper) con “Un Cantuccio di Pace”: oltre 2.000 i volontari saranno in 20 regioni italiane con i tipici biscotti nostrani per un gesto di solidarietà in sostegno dell’ong nel suo impegno medico sul fronte di Gaza.

Emergency ha scelto proprio il cantuccio per il forte messaggio che questo biscotto porta con sé: nato come galletta per nutrire i soldati romani, sotto i Medici si arricchisce di mandorle e altri ingredienti diventando un dolcetto di fine pasto, legato alla condivisione e ai momenti di festa, un simbolo di pace e riconciliazione, che si lascia alle spalle la sua origine bellicosa.

I cantucci di pace saranno distribuiti dai volontari in una confezione da 250 gr: sono prodotti dolciari lievitati con mandorle intere al 25% dalla pasticceria artigianale Bonci di Montevarchi, azienda familiare che da circa 70 anni si tramanda l’arte pasticcera.

L’iniziativa è anche un modo per sostenere il lavoro di Emergency a Gaza. I volontari saranno al Corso Vittorio Emanuele (Bper) , sabato 4 ottobre dalle ore 17 alle ore 20, domenica 5 ottobre dalle ore 10 alle ore 13:30. Per conoscere le piazze nelle quali poter trovare i cantucci di Pace si può consultare il sito: www.emergency.it/cantuccio