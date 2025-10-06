Avellino, lavori al pronto soccorso e sinergie: così cambia l'assistenza La conferenza stampa di presentazione mercoledì al Moscati

Un incontro con gli organi d’informazione per illustrare i tavoli tecnici istituiti per garantire un’assistenza completa ai cittadini, attraverso un’integrazione tra la rete di medicina territoriale e le strutture ospedaliere e la definizione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali per le più diffuse patologie.

La conferenza stampa si terrà dopodomani, mercoledì 8 ottobre, alle ore 10:30, nella sala riunioni della palazzina legale-amministrativa della Città ospedaliera (terzo piano) e vedrà la partecipazione del Direttore generale dell’Asl Avellino, Maria Concetta Conte, del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, Germano Perito, e del Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Avellino, Francesco Sellitto.

Proprio grazie alla sinergia tra i professionisti dell’Azienda Moscati e dell’Asl di Avellino e all’importante contributo dell’Ordine dei Medici, infatti, si sta definendo un modello di collaborazione istituzionale e professionale al servizio dei cittadini.

La conferenza stampa sarà anche l’occasione per presentare il cronoprogramma dei lavori di rifacimento e ampliamento del pronto soccorso della Città ospedaliera, un intervento strategico volto a migliorare l’accoglienza, la sicurezza e la qualità delle prestazioni sanitarie.