Lioni, domani i funerali di Concita: Non sarà un addio, sempre nei nostri cuori Ieri l'autopsia al Moscati di Avellino sul corpo della 41 morta durante il parto

La comunità di Lioni si prepara all’addio. Questa mattina sarà allestita alle ore 9 nella Casa Funeraria SF di contrada Cerrete la camera ardente per Concita Perna, la 41enne morta durante il parto mercoledì notte in una clinica di Avellino. I funerali si terranno domani, mercoledì 8 ottobre alle 10.30, nella stessa struttura.

I funerali a Lioni

"Non sarà mai un addio, perchè sarai sempre qui nei nostri cuori. Ogni giorno. Sempre". E' questa la frase che è stata annotata sui manifesti funebri che raccontano lo strazio della famiglia, il dolore di una comunità intera.

Il dolore della comunità

Attorno al marito Enzo, al figlio Giuseppe, al padre Antonio, alla sorella Mary e ai tanti parenti, si stringe un paese intero. Lioni si prepara a salutare Concita, una madre morta nel momento stesso in cui la vita stava nascendo.

Ieri l'autopsia al Moscati

Intanto ieri, lunedì 6 ottobre,è stata eseguita l’autopsia sulla salma di Concita morta nella notte tra mercoledì e giovedì durante un taglio cesareo d’urgenza alla clinica Malzoni di Avellino. L’esame, disposto dalla Procura di Avellino come accertamento irripetibile, è stato eseguito da un pool di esperti nominato dal pubblico ministero: un anatomopatologo, un ginecologo e un medico legale. Presenti anche i consulenti di parte dei familiari, assistiti dall’avvocato Gerardo Castellano.

Le cause della morte di Concita

L’obiettivo è chiarire cosa abbia provocato la morte della donna, che secondo le prime ipotesi potrebbe essere stata colpita da un’embolia polmonare. I risultati preliminari saranno depositati nei prossimi giorni.