Manovra per la vita torna ad Avellino, così si salvano i bimbi dal soffocamento Simeup e pediatri del Moscati insegnano ai cittadini cosa fare in caso di rischio

Una domenica mattina per prevenire il rischio e imparare a salvare la vita. Torna l'attesissimo appuntamento di ottobre con i medici del Moscati e Simeup per imparare le manovre di disostruzione. "Un dovere per tutti" spiega il primario della pediatria del Moscati Eduardo Ponticiello -. Bastano pochi minuti per imparare a salvare una vita. Le manovre di disostruzione nei bambini: un gesto che può fare la differenza".

I pediatri della Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati e SIMEUP domenica 12 ottobre in Corso Vittorio Emanuele altezza piazzetta Agnes insegnano le manovre salvavita per l’infanzia Conoscere le manovre di disostruzione è un dovere di tutti. Un piccolo gesto, una grande responsabilità. L'appuntamento è fissato in piazza Agnes dalle ore 10 alle 13, lungo il corso Vittorio Emanuele, domenica 12 ottobre. Ci saranno sessioni esplicative e dimostrative continue, così da consentire a tutti di fare tappa in piazzetta e imparare manovre semplici, efficaci ma soprattutto necessarie da praticare in caso di rischio.