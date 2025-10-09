Trasporto pubblico, Rauseo: "Comunità isolate in Irpinia" "Serve un piano straordinario per la mobilità nelle aree interne"

"In molte comunità irpine si vive una situazione di vero isolamento. In diversi centri sono garantite appena due o tre corse al giorno del trasporto pubblico locale, un servizio che spesso si rivela insufficiente per le esigenze di lavoratori e studenti.

È un disastro che dovrà necessariamente essere affrontato e risolto dalla prossima giunta regionale", dichiara Franco Rauseo, coordinatore dei Dipartimenti Tematici della Lega.

Rauseo sottolinea in particolare la condizione dei comuni dell’Alta Irpinia, dove numerosi cittadini lamentano disservizi e disorganizzazione nella gestione dei trasporti scolastici: «Nelle piccole comunità vivono anziani, famiglie monoreddito e cittadini stranieri, categorie che dipendono fortemente dal trasporto pubblico in quanto prive di una reale mobilità autonoma. È proprio a loro che la Regione dovrebbe guardare con maggiore attenzione».

«Negli ultimi dieci anni - aggiunge - la politica regionale ha mostrato una totale mancanza di sensibilità verso la provincia di Avellino, limitandosi a operazioni di assorbimento da parte dell’azienda Air di alcune società di trasporto locale in crisi economica, senza mai affrontare in modo strutturale il problema della mobilità.

Dobbiamo invertire la rotta e lavorare per rafforzare la mobilità nelle aree interne, garantendo il diritto a spostarsi a tutti i cittadini irpini».