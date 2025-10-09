Trasporto pubblico, Rauseo: "Comunità isolate in Irpinia"

"In molte comunità irpine si vive una situazione di vero isolamento. In diversi centri sono garantite appena due o tre corse al giorno del trasporto pubblico locale, un servizio che spesso si rivela insufficiente per le esigenze di lavoratori e studenti.
È un disastro che dovrà necessariamente essere affrontato e risolto dalla prossima giunta regionale", dichiara Franco Rauseo, coordinatore dei Dipartimenti Tematici della Lega.
Rauseo sottolinea in particolare la condizione dei comuni dell’Alta Irpinia, dove numerosi cittadini lamentano disservizi e disorganizzazione nella gestione dei trasporti scolastici: «Nelle piccole comunità vivono anziani, famiglie monoreddito e cittadini stranieri, categorie che dipendono fortemente dal trasporto pubblico in quanto prive di una reale mobilità autonoma. È proprio a loro che la Regione dovrebbe guardare con maggiore attenzione».
«Negli ultimi dieci anni - aggiunge - la politica regionale ha mostrato una totale mancanza di sensibilità verso la provincia di Avellino, limitandosi a operazioni di assorbimento da parte dell’azienda Air di alcune società di trasporto locale in crisi economica, senza mai affrontare in modo strutturale il problema della mobilità.
Dobbiamo invertire la rotta e lavorare per rafforzare la mobilità nelle aree interne, garantendo il diritto a spostarsi a tutti i cittadini irpini».