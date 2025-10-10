Cultura della prevenzione: La protezione civile apre le sue porte ad Avellino

Visitata la sala operativa della regione Campania che opera a scala provinciale in Irpinia

Avellino.  

La protezione civile della regione Campania ha aperto le sue porte ad Avellino. Gli studenti hanno potuto visitare la sala operativa della regione Campania che opera a scala provinciale in Irpinia.

"Dietro ogni ogni divisa, ogni mappa, ogni monitor, ci sono persone, passione e competenza. Diffondere la cultura della prevenzione significa costruire insieme, attraverso la conoscenza e la partecipazione.

Abbiamo mostrato cosa c’è dietro l’emergenza e cosa si può fare prima per evitare o limitare i danni causati da disastri naturali. Si prosegue oggi pomeriggio (dalle 15 alle 18) con l’apertura ai cittadini.

All’open day hanno partecipato anche: il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, il direttore generale della protezione civile della regione Campania, Italo Giulivo, la dirigente del settore Claudia Campobasso, il direttore generale dell'Arpac, Stefano Sorvino.

