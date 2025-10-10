Cultura della prevenzione: La protezione civile apre le sue porte ad Avellino Visitata la sala operativa della regione Campania che opera a scala provinciale in Irpinia

La protezione civile della regione Campania ha aperto le sue porte ad Avellino. Gli studenti hanno potuto visitare la sala operativa della regione Campania che opera a scala provinciale in Irpinia.

"Dietro ogni ogni divisa, ogni mappa, ogni monitor, ci sono persone, passione e competenza. Diffondere la cultura della prevenzione significa costruire insieme, attraverso la conoscenza e la partecipazione.

Abbiamo mostrato cosa c’è dietro l’emergenza e cosa si può fare prima per evitare o limitare i danni causati da disastri naturali. Si prosegue oggi pomeriggio (dalle 15 alle 18) con l’apertura ai cittadini.

All’open day hanno partecipato anche: il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, il direttore generale della protezione civile della regione Campania, Italo Giulivo, la dirigente del settore Claudia Campobasso, il direttore generale dell'Arpac, Stefano Sorvino.