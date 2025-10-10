Settimana nazionale della protezione civile: vigili del fuoco protagonisti Grande interesse per lo stand espositivo dei caschi rossi

Grande successo per la giornata dedicata all’open day provinciale della settimana nazionale della protezione civile, svoltasi al centro operativo regionale di via Serroni, a Mercogliano.

L’evento, promosso dalla regione Campania, direzione regionale di protezione civile, in collaborazione con la prefettura di Avellino e tutte le strutture operative del sistema di protezione civile, ha visto una straordinaria partecipazione di cittadini, studenti e operatori del settore.

Il comando dei vigili del fuoco di Avellino ha preso parte attiva all’iniziativa, allestendo uno stand espositivo che ha suscitato vivo interesse tra i presenti.

Durante la giornata sono stati presentati i principali mezzi e attrezzature operative, tra cui l’automezzo Af/Ucl, posto di comando avanzato e i veicoli impiegati nella lotta agli incendi boschivi, illustrando le modalità d’intervento e il ruolo fondamentale svolto nel contesto del soccorso tecnico urgente e della protezione civile.

Coinvolti oltre 100 studenti degli istituti scolastici della provincia, che hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con il personale operativo e conoscere da vicino il lavoro dei vigili del fuoco.

L'apertura al pubblico ha richiamato numerosi cittadini e famiglie, consolidando l’importanza della prevenzione e della cultura della sicurezza.

La partecipazione del comando all’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di divulgazione e sensibilizzazione previste dalla settimana nazionale della protezione civile, promossa dal dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile.

L’iniziativa si è confermata un’occasione preziosa per rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadinanza, promuovendo comportamenti consapevoli e responsabili di fronte al rischio