Settimana nazionale della protezione civile: vigili del fuoco protagonisti

Grande successo per la giornata dedicata all’open day provinciale della settimana nazionale della protezione civile, svoltasi al centro operativo regionale di via Serroni, a Mercogliano.
L’evento, promosso dalla regione Campania, direzione regionale di protezione civile, in collaborazione con la prefettura di Avellino e tutte le strutture operative del sistema di protezione civile, ha visto una straordinaria partecipazione di cittadini, studenti e operatori del settore.
Il comando dei vigili del fuoco di Avellino ha preso parte attiva all’iniziativa, allestendo uno stand espositivo che ha suscitato vivo interesse tra i presenti.
Durante la giornata sono stati presentati i principali mezzi e attrezzature operative, tra cui l’automezzo Af/Ucl, posto di comando avanzato e i veicoli impiegati nella lotta agli incendi boschivi, illustrando le modalità d’intervento e il ruolo fondamentale svolto nel contesto del soccorso tecnico urgente e della protezione civile.
Coinvolti oltre 100 studenti degli istituti scolastici della provincia, che hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con il personale operativo e conoscere da vicino il lavoro dei vigili del fuoco.
L'apertura al pubblico ha richiamato numerosi cittadini e famiglie, consolidando l’importanza della prevenzione e della cultura della sicurezza.
La partecipazione del comando all’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di divulgazione e sensibilizzazione previste dalla settimana nazionale della protezione civile, promossa dal dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile.
L’iniziativa si è confermata un’occasione preziosa per rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadinanza, promuovendo comportamenti consapevoli e responsabili di fronte al rischio