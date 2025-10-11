E' il giorno del rosario per la pace con Papa Leone: invito del Vescovo Melillo La veglia del giubileo della spiritualità mariana a Roma e la grande unità della Chiesa italiana

In preghiera per la pace con Papa Leone XIV, questa sera alle ore 18:00 in piazza San Pietro, in occasione dell'anniversario dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. L'appello all'unità arriva dal vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo.

"In comunione con il Santo Padre e i vescovi italiani, vi invito a unirvi alla preghiera per la pace che si eleverà da piazza San Pietro oggi 11 ottobre 2025 alle 18.00, in occasione della veglia del giubileo della spiritualità mariana, nel giorno in cui ricordiamo l'apertura del Concilio Vaticano II.

Il nostro tempo, ferito da guerre e divisioni, ha urgente bisogno di testimoni credibili dell'amore di Cristo, capace di trasformate l'odio in fraternità e la paura in speranza. Come pastore di questa chiesa, desidero ripetere con forza l'appello dei vescovi italiani.

"Nel ripudiare ogni forma odio che uccide, rinnoviamo il nostro impegno a diventare portatori dell'amore di Cristo che illumina e rialza l'umanità".

Accogliendo l'invito del Santo Padre Leone XIV uniamoci nel recitare ogni giorno del mese di ottobre il santo rosario per la pace, personalmente, in famiglia e nelle nostre comunità. In particolare vi esorto a partecipare, nelle parrocchie e nei luoghi di preghiera, ai momenti comunitari che si svolgeranno in comunione con la chiesa universale nella giornata di oggi.

L'ufficio liturgico nazionale ha predisposto uno schema per la celebrazione del rosario comunitario, che potrà essere utilizzato per vivere insieme questo tempo di preghiera e affidamento a Maria regina della pace. Affidiamo alla Vergine Santa il grido di tanti popoli soppressi e il desiderio di pace che abita il cuore di ogni uomo.

Con il rosario tra le mani e la fiducia nel cuore, rinnoviamo il nostro impegno a essere artigiani di pace e testimoni della luce di Cristo nel mondo".