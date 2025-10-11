Avellino, insieme fino alla fine: marito e moglie muoiono nello stesso giorno Maria Spiniello e Cosimo Loparco, uniti anche nell'ultimo respiro: oggi i funerali

Dolore e cordoglio a Montefredane, frazione Arcella, in provincia di Avellino dove ieri si sono spenti a poche ore di distanza Maria Spiniello e Cosimo Loparco. Lui 90 anni si è spento prima. Il cuore della moglie, 91 anni, non ha retto al dolore e poche ore dopo si è fermato. "Un giorno triste per la nostra comunità - spiega il sindaco Ciro Aquino -. Siamo profondamente addolorati per il doppio lutto che ha colpito questa famiglia". Stamane i funerali si sono tenuti nella chiesa madre di Arcella di Montefredane. Poi i feretri hanno raggiunto il cimitero di Avellino per la tumulazione. I due anziani lasciano gli adorati figli, familiari e nipoti.