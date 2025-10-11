Avellino, nuova ambulanza per la Misericordia: "L'obiettivo? Stare coi giovani" Dente: "Che i giovani ed i cittadini siano sempre più consapevoli di questa realtà"

L’Italia del Dono si è riunita nel cuore della Campania per la più grande festa del dono d’Italia, nell’anno del suo primo decennale, realizzata dall’Istituto Italiano della Donazione (IID) in collaborazione con il CESVOLAB - CSV Irpinia Sannio ETS. "Irpinia-Sannio Capitale Italiana del Dono 2025 è entrata nel vivo con il Giorno del Dono 2025 - #DonoDay2025, il progetto culturale di respiro nazionale nato 10 anni fa, nel 2015, per promuovere i valori della gratuità e del volontariato, che sono la base di una vera e condivisa cultura del dono. - si legge nella nota diffusa - Promuovere la cultura del dono come leva di partecipazione civica, solidarietà e coesione sociale, rafforzando la rete dei donatori in Italia e valorizzando i progetti e le associazioni attive sul territorio dell’Irpinia e del Sannio: è questo l’obiettivo della Misericordia di Avellino" che in mattinata ha tenuto il convegno "Il Dono e l’impegno Sociale del Volontariato" all'Auditorium Polo Giovani di Avellino, dove è stata benedetta la nuova ambulanza donata per lascito testamentario dalla benefattrice Lia la Sala. "Irpinia e Sannio sono territori ricchi di bellezze e di esperienze virtuose di volontariato e solidarietà. Il nostro obiettivo è quello di stare accanto ai giovani ed essere un luogo accogliente e rassicurante. Il nostro motto è Dio te ne renda merito e vogliamo che i giovani ed i cittadini siano sempre più consapevoli di questa realtà": ha affermato il presidente della Misericordia di Avellino, Massimo Dente.