Prefetto, procuratore e commissario a confronto con la cittadinanza Avellino, l'appuntamento è per mercoledì 15 all'ex Gil

Il Prefetto della Provincia di Avellino con il Commissario Straordinario del Comune, le Forze dell'Ordine e con la partecipazione del Tribunale e del Procuratore della Repubblica incontrano la Comunità Avellinese per un confronto ed un esame delle problematiche della città.

L'appuntamento è per mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 16:30 presso l'ex GIL - Cinema Eliseo di Avellino.

