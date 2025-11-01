Unicef Avellino: pronti per la campagna di solidarietà Natale 2025

Il comitato provinciale Unicef di Avellino, nell’ambito della collaborazione consolidata con enti, istituzioni, scuole, associazioni, aziende e forze dell’ordine del territorio, presenta la campagna di solidarietà Natale 2025, dal titolo: “La solidarietà è negli occhi dei bambini: Rieduchiamo al noi per un futuro migliore”.
L’iniziativa si propone di promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di sensibilizzare la comunità alla solidarietà, attraverso momenti di socializzazione, aggregazione e riflessione.
L’obiettivo è creare in rete occasioni di incontro tra famiglie, bambini, nonni e cittadini, sperimentando forme di partecipazione attiva di solidarietà attraverso la promozione di momenti di socializzazione, divertimento, aggregazione ma anche di riflessione, per sperimentare lo stare insieme costruttivo e
solidale senza dimenticare le condizioni dei meno fortunati, vicini e lontani.
La campagna avrà inizio il 20 novembre 2025, in coincidenza con il 36° anniversario dell’approvazione della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell'adolescenza, e si svolgerà nei comuni della provincia di Avellino fino all’8 gennaio 2026.
"Nell’ambito dell’iniziativa, i comuni sono invitati a partecipare anche all’iniziativa nazionale “Go Blue”, illuminando simbolicamente di blu un monumento o un edificio rappresentativo per sottolineare l’importanza dei diritti dell’infanzia e adolescenza".
Il cronoprogramma Campagna di solidarietà Unicef Avellino-Natale 2025 prevede:
Il 29 ottobre scorso c'è stata la diffusione della manifestazione rivolta a soggetti pubblici e privati, per comunicare la disponibilità a partecipare alle iniziative Unicef.
Il 15 novembre 2025 chiusura delle adesioni partenariato Iniziativa Unicef Natale 2025 (tramite
mail).
20 novembre 2025: iniziativa Unicef Italia “Go Blue”, con l'illuminazione di blu un monumento o un edificio rappresentativo dei Comuni aderenti alla iniziativa.
15 novembre 2025: chiusura delle adesioni al partenariato, termine ultimo per confermare la partecipazione indicando tutte le informazioni necessarie.
21 novembre 2025: conferenza stampa sul programma e presentazione partenariato.
22 novembre 2025: Avvio attività ramificate sul territorio provinciale.
8 gennaio 2025: chiusura campagna di solidarietà (stand espositivi e tavola rotonda a cura degli aderenti all’iniziativa) su Avellino
Nella mail di adesione al partenariato campagna di solidarietà Unicef Avellino-Natale 2025, è necessario indicare:
Nome dell’ente/istituzione/scuola/associazione/azienda, nominativo del responsabile e del referente con contatti mail e telefonici, attività proposte, destinatari luogo/i di svolgimento, data/e di svolgimento.
Il comitato provinciale Unicef di Avellino si impegna a pubblicizzare l’evento sui propri canali istituzionali e sui social, garantendo visibilità a tutti i partner aderenti. Durante le attività, sarà possibile distribuire materiale informativo relativo esclusivamente alle proprie iniziative, mentre è vietata qualsiasi raccolta fondi non direttamente collegata all’Unicef e qualsiasi pubblicità di giochi d’azzardo o alcolici.