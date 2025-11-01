Unicef Avellino: pronti per la campagna di solidarietà Natale 2025 "La solidarietà negli occhi dei bambini per un futuro migliore"

Il comitato provinciale Unicef di Avellino, nell’ambito della collaborazione consolidata con enti, istituzioni, scuole, associazioni, aziende e forze dell’ordine del territorio, presenta la campagna di solidarietà Natale 2025, dal titolo: “La solidarietà è negli occhi dei bambini: Rieduchiamo al noi per un futuro migliore”.

L’iniziativa si propone di promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di sensibilizzare la comunità alla solidarietà, attraverso momenti di socializzazione, aggregazione e riflessione.

L’obiettivo è creare in rete occasioni di incontro tra famiglie, bambini, nonni e cittadini, sperimentando forme di partecipazione attiva di solidarietà attraverso la promozione di momenti di socializzazione, divertimento, aggregazione ma anche di riflessione, per sperimentare lo stare insieme costruttivo e

solidale senza dimenticare le condizioni dei meno fortunati, vicini e lontani.



La campagna avrà inizio il 20 novembre 2025, in coincidenza con il 36° anniversario dell’approvazione della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell'adolescenza, e si svolgerà nei comuni della provincia di Avellino fino all’8 gennaio 2026.

"Nell’ambito dell’iniziativa, i comuni sono invitati a partecipare anche all’iniziativa nazionale “Go Blue”, illuminando simbolicamente di blu un monumento o un edificio rappresentativo per sottolineare l’importanza dei diritti dell’infanzia e adolescenza".



Il cronoprogramma Campagna di solidarietà Unicef Avellino-Natale 2025 prevede:

Il 29 ottobre scorso c'è stata la diffusione della manifestazione rivolta a soggetti pubblici e privati, per comunicare la disponibilità a partecipare alle iniziative Unicef.

Il 15 novembre 2025 chiusura delle adesioni partenariato Iniziativa Unicef Natale 2025 (tramite

mail).

20 novembre 2025: iniziativa Unicef Italia “Go Blue”, con l'illuminazione di blu un monumento o un edificio rappresentativo dei Comuni aderenti alla iniziativa.

15 novembre 2025: chiusura delle adesioni al partenariato, termine ultimo per confermare la partecipazione indicando tutte le informazioni necessarie.

21 novembre 2025: conferenza stampa sul programma e presentazione partenariato.

22 novembre 2025: Avvio attività ramificate sul territorio provinciale.

8 gennaio 2025: chiusura campagna di solidarietà (stand espositivi e tavola rotonda a cura degli aderenti all’iniziativa) su Avellino

Nella mail di adesione al partenariato campagna di solidarietà Unicef Avellino-Natale 2025, è necessario indicare:

Nome dell’ente/istituzione/scuola/associazione/azienda, nominativo del responsabile e del referente con contatti mail e telefonici, attività proposte, destinatari luogo/i di svolgimento, data/e di svolgimento.

Il comitato provinciale Unicef di Avellino si impegna a pubblicizzare l’evento sui propri canali istituzionali e sui social, garantendo visibilità a tutti i partner aderenti. Durante le attività, sarà possibile distribuire materiale informativo relativo esclusivamente alle proprie iniziative, mentre è vietata qualsiasi raccolta fondi non direttamente collegata all’Unicef e qualsiasi pubblicità di giochi d’azzardo o alcolici.