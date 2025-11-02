Avellino, videosorveglianza ad alta risoluzione: imminenti le procedure di gara Il progetto che andrà integrare il sistema già esistente andrà in cantiere con il nuovo anno

di Paola Iandolo

È pronto il progetto per la videosorveglianza ad Avellino ad un mese dall’affidamento dell’incarico interno. Al Comune di Avellino è stato approvato l’esecutivo del nuovo sistema, articolato su 82 telecamere ad alta risoluzione supportate da intelligenza artificiale. Le telecamere potranno leggere le targhe ed eseguire video analisi per il monitoraggio attivo delle aree e attività a rischio, grazie ad una rete di collegamento in fibra e wi-fi.

Attraverso questi strumenti, le autorità competenti potranno vedere in tempo reale attimo dopo attimo ciò che succede nella città, riversando immagini e informazioni presso le control room, connesse presso le sale operative delle forze dell’ordine regionali, della Polizia Municipale e della Questura di Avellino. Il progetto implementa l’infrastruttura esistente, installando una nuova fibra ottica e attivando nuovi ponti radio. Il sistema, finanziato nell’ambito del programma promosso dal Ministero dell’Interno, andrà in cantiere entro l’inizio del nuovo anno. Si annunciano a breve le procedure di gara.