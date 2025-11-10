Ansia, depressione e tiroide: ecco perché c'è una correlazione Si tratta di un’associazione tra lo stato ansioso-depressivo e la comparsa di disturbi della tiroide

Lo stress psicologico è stato implicato nello sviluppo delle malattie auto-immuni. Può uno stato di stress psicologico, quale l’ansia o la depressione, indurre dei distiroidismi?

Questa è un’analisi della relazione originale tra la salute mentale, ansia / depressione, e il rischio di distiroidismi. Nella coorte inglese UK BioBank sono stati studiati 418.622 individui che non presentavano, all’inclusione, patologie della tiroide. Lo score di salute mentale era misurato con il questionario PHQ-4. L’incidenza cumulativa di ipotiroidismi e di ipertiroidismi è stata paragonata, all’inclusione, secondo le categorie dello score mentale.

Nel corso del controllo prospettico di 12,3 anni, sono comparsi 9.414 casi di ipotiroidismo e 2.242 casi di ipertiroidismo. Lo score di salute mentale era associato ai rischi di incidenza di distiroidismo in modo lineare, graduale, e significativo. Le persone con uno score di sofferenza psichica importante presentavano un rischio aumentato di sviluppare un distiroidismo. Questa correlazione persisteva anche dopo un’analisi multivariata.

Si tratta di un’associazione tra lo statuto ansioso-depressivo e la comparsa di disturbi della tiroide, senza che sia dimostrata una chiara causalità. Non è stato dimostrato che il trattamento dei sintomi ansioso-depressivi modifichi il rischio della comparsa di distiroidismi. Ma, capovolgendo il concetto, si può affermare che lo stato psichico e, in particolare, l’ansia e la depressione, può essere associato alla comparsa di alterazioni morfologiche e/o funzionali della tiroide nella popolazione generale. Questi risultati incitano ad una sorveglianza delle patologie tiroidee in questo tipo di popolazione.

L'autore è Medico - Endocrinologo