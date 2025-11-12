Innocenti reclusi: quale futuro per i figli delle detenute? Riflessioni giuridiche e prospettive di riforma sulla sospensione e il differimento della pena per detenute madri alla luce dell'entrata in vigore del decreto sicurezza.
Incontro promosso dalla camera penale irpina, domani 13 novembre alle 15.30 nella sala Ciriaco De Mita all'ex carcere Borbonico di Avellino in piazza Alfredo De Marsico.
Moderano: gli avvocati Simone Imparato e Assia Iannaccone, componenti della consulta dei giovani penalisti irpini.
Saluti istituzionali: Fabio Benigni, presidente ordine degli avvocati di Avellino, Gaetani Aufiero presidente camera penale irpina, Matteo Raffaele Fimiani coordinatore della consulta dei giovani penalisti irpini.
Introduce: Innocenzo Massaro, dottore di ricerca in procedura penale e referente del progetto scuola della camera penale irpina.
Intervengono: Francesca De Marinis magistrato di sorveglianza presso il tribunale ordinario di Avellino, Giovan Francesco Fiore giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Salerno, Raffaella Calandra giornalista il sole 24 ore, Maria Rosaria Casaburo direttrice del carcere Antimo Graziano di Bellizzi Irpino, Avellino e dell’istituto di custodia attenuata per detenute madri di Lauro.
Testimonianze dirette delle detenute della casa circondariale Antimo Graziano di Bellizzi Irpino, Adelina Galdo psicologa e psicoterapeuta infantile. Rappresentazione a cura dell'associazione teatrale "Artemanus" di Manocalzati.