Chiarore rosso nella notte: archi aurorali illuminano il cielo di Montevergine Archi rossi autorali stabili noti come Sar immortalati dall'osservatorio

Tempesta geomagnetica: il cielo della Campania illuminato dagli archi aurorali rossi, effetto aurora boreale, come immortalato dall'Osservatorio di Montevergine e rilanciato sulla pagina social.

Questa notte, fra le 04:30 e le 05:00, il cielo campano è stato teatro di un fenomeno naturale particolarmente suggestivo e soprattutto molto raro: l'aurora boreale. In particolare, il cielo è stato "illuminato" da una delle molteplici manifestazioni di questo complesso fenomeno, gli archi aurorali rossi, noti nel gergo della meteorologia spaziale come Stable Aurora Red Arch (SAR).

Le aurore boreali sono uno dei fenomeni naturali più spettacolari e affascinanti visibili nel cielo, e tra le loro molteplici manifestazioni, gli archi aurorali rossi (Stable Aurora Red Arch) rappresentano una delle forme più rare e straordinarie, soprattutto se consideriamo di vederle dai nostri luoghi.

Gli archi naturali

Di cosa si tratta? Di archi aurorali, che si formano ad una quota molto alta, in genere compresa fra 300 e 500 km, presentandosi come strisce luminose di colore rosso.Gli Stable Auroral Red Arch sono archi aurorali che si presentano come strisce luminose di colore rosso, ben definite e relativamente stabili. Questi archi si formano quando particelle cariche, principalmente elettroni, emesse dal vento solare, interagiscono con i gas atmosferici a grandi altezze, creando emissioni di luce visibili. Sebbene le aurore possano manifestarsi in una varietà di colori, il rosso è meno comune e tende a apparire in condizioni specifiche. E’ quello che è accaduto nella notte .