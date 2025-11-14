Avellino, studenti in piazza: soldi alla scuola non alla guerra Gli studenti chiedono interventi concreti, monitoraggio continuo

Il Collettivo Studentesco "Irpino", insieme ai Giovani Comunisti di Avellino, all'Unione dei Giovani di Sinistra e all'Unione degli Studenti di Avellino, ha guidato il corteo da piazza San Ciro fino a piazza della Libertà. Gli studenti hanno sfilato per le strade della città per unirsi alla Giornata di Mobilitazione Nazionale, un'onda di protesta che sta coinvolgendo l'intero Paese. Oltre cinquanta piazze, contemporaneamente, si animano nelle maggiori città italiane per esprimere con forza il dissenso degli studenti nei confronti delle politiche a matrice liberista e neoliberista".

La protesta non è solo simbolica. È sostenuta da dati concreti raccolti in un’indagine sulle scuole superiori di Avellino, presentata alla Provincia, in particolare all’Architetto Giuseppina Cerchia e al Presidente Rizieri Buonopane. I numeri raccontano scuole fatiscenti, bagni non funzionanti, muri e soffitti lesionati, termosifoni a intermittenza, aule inadatte per le classi numerose e un terzo piano inagibile in alcuni plessi.

Gli studenti chiedono interventi concreti, monitoraggio continuo e coinvolgimento diretto dei rappresentanti studenteschi, manutenzione urgente e pianificata.