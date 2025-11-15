Cancro alla cervice uterina: Asl di Avellino in campo

In occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione del cancro della cervice uterina i sei
Distretti Sanitari dell’Asl di Avellino si mobilitano per una giornata di prevenzione in programma
lunedì 17 novembre.
Per le ragazze di età compresa tra gli 11 e i 29 anni e i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 19
anni sarà possibile accedere gratuitamente e senza prenotazione alla vaccinazione anti-HPV.
Inoltre, per le donne di età compresa tra 25-64 anni sarà possibile accedere gratuitamente e senza
prenotazione allo screening della cervice uterina.
Di seguito il calendario:
Distretto di Ariano Irpino - Centro vaccinale
Screening Cervice uterina e Vaccinazione anti-HPV
Orario 08:30 – 16:00
Distretto sanitario Atripalda
Screening Cervice uterina e Vaccinazioni anti-HPV
Orari 9:00 - 13:30 e 14:30 - 17:00
Distretto sanitario di Avellino
Screening Cervice uterina e Vaccinazioni anti-HPV
Orario 9:00 - 15:00
Distretto sanitario Baiano
Screening Cervice uterina
Orario 9:00 – 13:00
Vaccinazione anti-HPV
Orario 9:00 – 16:00
Distretto sanitario di Monteforte Irpino
Screening Cervice uterina
Orari 8:30 - 13:00 e 14:30 - 17:00
Vaccinazioni anti-HPV
Orario 08:30 – 16:00
Distretto sanitario Sant’Angelo dei Lombardi
Screening Cervice uterina e Vaccinazione anti-HPV
Orari 8:30 - 13:30 e 14:00 - 17:30