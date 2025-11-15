Cancro alla cervice uterina: Asl di Avellino in campo

Lunedì 17 novembre giornata di prevenzione nei distretti sanitari

L’Asl di Avellino in campo contro il cancro alla cervice uterina

Avellino.  

 

In occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione del cancro della cervice uterina i sei
Distretti Sanitari dell’Asl di Avellino si mobilitano per una giornata di prevenzione in programma
lunedì 17 novembre.
Per le ragazze di età compresa tra gli 11 e i 29 anni e i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 19
anni sarà possibile accedere gratuitamente e senza prenotazione alla vaccinazione anti-HPV.
Inoltre, per le donne di età compresa tra 25-64 anni sarà possibile accedere gratuitamente e senza
prenotazione allo screening della cervice uterina.
Di seguito il calendario:

Distretto di Ariano Irpino - Centro vaccinale
Screening Cervice uterina e Vaccinazione anti-HPV
Orario 08:30 – 16:00
Distretto sanitario Atripalda
Screening Cervice uterina e Vaccinazioni anti-HPV
Orari 9:00 - 13:30 e 14:30 - 17:00
Distretto sanitario di Avellino
Screening Cervice uterina e Vaccinazioni anti-HPV
Orario 9:00 - 15:00
Distretto sanitario Baiano
Screening Cervice uterina
Orario 9:00 – 13:00
Vaccinazione anti-HPV
Orario 9:00 – 16:00
Distretto sanitario di Monteforte Irpino
Screening Cervice uterina
Orari 8:30 - 13:00 e 14:30 - 17:00
Vaccinazioni anti-HPV
Orario 08:30 – 16:00

 

Distretto sanitario Sant’Angelo dei Lombardi
Screening Cervice uterina e Vaccinazione anti-HPV
Orari 8:30 - 13:30 e 14:00 - 17:30

 

 

