Malzoni Hospital, la forza dei prematuri: Maria Sole, 750 grammi di gioia e vita

Avellino oggi anche al Malzoni Research Hospital la festa dei prematuri

Avellino.  

Così piccola da tenersi in una mano, così forte da guadagnare, grammo dopo grammo, peso per tornare presto a casa. Nella giornata mondiale della prematurità al Malzoni Research Hospital un momento speciale di festa e ritrovo nella tin. Reparto da poco rinnovato e potenziato, la Tin accoglie ogni anno bimbi venuti al mondo prima del tempo, come Maria Sole. Piccoli bimbi piume, in lotta per la vita tra cure e coccole nel reparto guidato da Angelo Izzo. Con Maria Sole altri piccoli straordinari guerrieri, che restano il simbolo della bellezza e forza della vita. "La mia piccola Maria Sole - racconta emozionata la mamma - è nata alla 25esima settimana di gestazione. Pesava soli 750 grammi alla nascita. Oggi rivivo quei momenti. Oggi pesa 1 chilo e 160 grammi. Ogni giorno è una emozione indescrivibile. Ogni giorno, grazie al personale della tin, fa passi da gigante. Maria Sole è davvero una guerriera, ed è lei a darci la forza di guardare con serenità al futuro".

Venuti al mondo prima

Come Maria Sole nel reparto ci sono tanti piccoli straordinari guerrieri e guerriere come Azzurra e Leone e tutti gli altri. "E' stata dura ma presto torneremo a casa con la nostra piccola Azzurra - racconta Mario, il padre di un'altra neonata ospite della Tin del Malzoni di viale Italia ad Avellino-. In questo reparto ci sono persone straordinarie ed eccellenti professionisti. Viviamo sospesi nell'attesa che la nostra piccola torni a casa. E' stata dura, ma abbiamo potuto sempre contare su medici e infermieri eccezionali". 

"Malzoni è l'eccellenza"

Anche l'avvocato Paola Belfiore, amministratore delegati del Malzoni Research Hospital spiega: un reparto eccellente dove grazie al nostro personale ogn giorno si compiono straordinarie vittorie. Il gruppo punta a valorizzare le nostre eccellenze così da rimanere punto di riferimento regionale e non solo, per le alte specialità garantite. I prematuri che festeggiamo oggi sono straordinari piccoli guerrieri che quei al Malzoni troveranno sempre il personale più qualificato, per essere accompagnati e assistiti in una fase così delicata della vita". 

Izzo: ogni anno al Malzoni nascono 1500 bambini

"Nel nostro reparto ogni anno, nel nido ordinario, arrivano 1500 bambini - spiega Izzo -. Un dato importante che conferma come il Malzoni resti riferimento regionale e non solo. Nella nostra Tin vengono accolti circa 15 bimbi sono il chilo  all'anno,  e più di 25 tra il chilo e il chilo e mezzo. Ci sono anche bambini con patologie importanti che possono trovare nella nostra tin cure e assistenza.  Sono questi i numeri della nostra realtà, che ci auguriamo possa ottenere altri importanti risultati".  

 

Ultime Notizie