Malzoni Hospital, la forza dei prematuri: Maria Sole, 750 grammi di gioia e vita Avellino oggi anche al Malzoni Research Hospital la festa dei prematuri

Così piccola da tenersi in una mano, così forte da guadagnare, grammo dopo grammo, peso per tornare presto a casa. Nella giornata mondiale della prematurità al Malzoni Research Hospital un momento speciale di festa e ritrovo nella tin. Reparto da poco rinnovato e potenziato, la Tin accoglie ogni anno bimbi venuti al mondo prima del tempo, come Maria Sole. Piccoli bimbi piume, in lotta per la vita tra cure e coccole nel reparto guidato da Angelo Izzo. Con Maria Sole altri piccoli straordinari guerrieri, che restano il simbolo della bellezza e forza della vita. "La mia piccola Maria Sole - racconta emozionata la mamma - è nata alla 25esima settimana di gestazione. Pesava soli 750 grammi alla nascita. Oggi rivivo quei momenti. Oggi pesa 1 chilo e 160 grammi. Ogni giorno è una emozione indescrivibile. Ogni giorno, grazie al personale della tin, fa passi da gigante. Maria Sole è davvero una guerriera, ed è lei a darci la forza di guardare con serenità al futuro".

Venuti al mondo prima

Come Maria Sole nel reparto ci sono tanti piccoli straordinari guerrieri e guerriere come Azzurra e Leone e tutti gli altri. "E' stata dura ma presto torneremo a casa con la nostra piccola Azzurra - racconta Mario, il padre di un'altra neonata ospite della Tin del Malzoni di viale Italia ad Avellino-. In questo reparto ci sono persone straordinarie ed eccellenti professionisti. Viviamo sospesi nell'attesa che la nostra piccola torni a casa. E' stata dura, ma abbiamo potuto sempre contare su medici e infermieri eccezionali".

"Malzoni è l'eccellenza"

Anche l'avvocato Paola Belfiore, amministratore delegati del Malzoni Research Hospital spiega: un reparto eccellente dove grazie al nostro personale ogn giorno si compiono straordinarie vittorie. Il gruppo punta a valorizzare le nostre eccellenze così da rimanere punto di riferimento regionale e non solo, per le alte specialità garantite. I prematuri che festeggiamo oggi sono straordinari piccoli guerrieri che quei al Malzoni troveranno sempre il personale più qualificato, per essere accompagnati e assistiti in una fase così delicata della vita".

Izzo: ogni anno al Malzoni nascono 1500 bambini

"Nel nostro reparto ogni anno, nel nido ordinario, arrivano 1500 bambini - spiega Izzo -. Un dato importante che conferma come il Malzoni resti riferimento regionale e non solo. Nella nostra Tin vengono accolti circa 15 bimbi sono il chilo all'anno, e più di 25 tra il chilo e il chilo e mezzo. Ci sono anche bambini con patologie importanti che possono trovare nella nostra tin cure e assistenza. Sono questi i numeri della nostra realtà, che ci auguriamo possa ottenere altri importanti risultati".