Prematuri, al Moscati la festa dei bimbi piuma: Vederli crescere è gioia immensa Il primario Moschella: da quest'anno Tin sempre aperta ai genitori: tin aperta è cura e forza

Una grande festa tra supereroi c'è stata ieri pomeriggio, in occasione della giornata mondiale della Prematurità, presso l'ospedale Moscati di Avellino. C'erano i personaggi di cartoons e videogames e poi loro i prematuri, i piccoli straordinari eroi venuti al mondo prima, e diventati sempre più forti, chilo dopo chilo, giorno dopo giorno, come veri straordinari guerrieri. In lotta per la vita da quando sono venuti al mondo, i bimbi piuma sono il simbolo della forza della vita.

I bimbi piuma

C'è chi pesava anche solo 500 grammi e che pian piano ha guadagnato peso, forza e vita. Ieri al Moscati di Avellino la grande festa tra medici, sanitari, famiglie e prematuri di ogni età, che sono tornati presso l'ospedale del capoluogo per salutare chi con dedizione e forza, li ha accuditi e accompagnati nella fase più delicata.

Moschella: Tin sempre aperta

Il primario della Tin Sabino Moschella per l'occasione ha annunciato: "da quest'anno la Terapia intensiva neonatale sarà sempre aperta 24 ore su 24, perchè i genitori possano sempre essere al fianco dei loro piccoli. Una straordinaria novità che sarà cura, forza e vita per i nostri piccoli guerrieri". Ieri presente al grande evento anche il manager Germano Perito e altri dirigenti dell'azienda, che punta dritta al futuro tra innovazione e nuovi servizi nel segno dell'alta specialità.