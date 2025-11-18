Dalla memoria alla prevenzione: Avellino ricorda il disastroso sisma dell'80 L'appuntamento è al teatro Carlo Gesualdo il prossimo 28 novembre alle ore 10.30. Ecco il programma

2914 morti, 8.848 feriti, circa 280.000 sfollati. Una catastrofe che sconvolse la nazione, una ferita che resterà per sempre aperta. Qui le immagi di quei drammatici momenti.

"Dalla memoria alla prevenzione". E' il tema della giornata di riflessione organizzata ad Avellino dal Ministero dell'Interno, Prefettura e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a 45 anni dal disastroso sisma che seminò morte e distruzione in 90 secondi. L'appuntamento è al teatro Carlo Gesualdo il prossimo 28 novembre alle ore 10.30 alla presenza del ministro dell'interno Matteo Piantedosi e del capo della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano.

Sarà il giornalista Pierluigi Melillo, direttore di Otto Channel Tv e Ottopagine a ripercorrere quei drammatici momenti e a moderare i lavori.

Un sisma devastante dall'Irpinia al Vulture, a cavallo tra le province di Avellino, Salerno e Potenza. I comuni più duramente colpiti, Castelnuovo di Conza, Lioni, Conza della Campania, Laviano, Sant'Angelo dei Lombardi.

I primi telegiornali non focalizzarono bene l’epicentro del sisma e le reali proporzioni. Attenzione concentrata in un primo momento soprattutto sulla Basilicata, ma con il passare delle ore, venne fuori la vera catastrofe che sconvolse l’alta Irpinia. Ritardi enormi nei soccorsi, la Campania si trovò impreparata dinanzi ad una sciagura così grande, ma fu proprio tra quelle macerie che nacque la Protezione Civile, grazie alla spinta del commissario Giuseppe Zamberletti, rivelatosi subito un angelo dei soccorsi in alta irpinia insieme all’esercito di volontari giunti da ogni parte.

Il programma della giornata

Saluti istituzionali: Mario Bellizzi comandante vigili del fuoco Avellino, Giuliana Perrotta commissario straordinario comune Avellino, Rizieri Buonopane presidente Provincia Avellino, Fabio Ciciliano capo dipartimento protezione civile, Matteo Piantedosi ministro dell’Interno.

Lavori prima sessione: "Dalla memoria alla prevenzione"

Presidente Nazionale Ingv Fabio Florindo, direttore Generale Protezione Civile Campania Italo Giulivo, direttore generale Arpac Campania Stefano Sorvino.

Lavori seconda sessione: "Ordini professionali e prevenzione sismica"

Presidente ordine geologi della Campania Lorenzo Benedetto, presidente ordine ingegneri Avellino Giovanni Acerra, presidente ordine architetti Avellino Vincenzo De Maio, presidente collegio geometri Avellino Antonio Santosuosso, presidente ordine periti industriali Avellino Alfonso Matarazzo.

Nel corso della giornata: mostra fotografica 23 novembre 1980 e contenuti audio-video 23 novembre 1980.